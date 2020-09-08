الطاهر: موسكو أبدت استعدادها لاستضافة حوار فلسطيني شامل نهاية سبتمبر

موسكو- سبوتنيك. وقال الطاهر، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "كان لقاء مطولا مع السيد بوغدانوف ومدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الروسية... نقلنا صورة للسيد بوغدانوف حول الاجتماعات الفلسطينية التي جرت في رام الله وبيروت".
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ونوه الطاهر بأن "السيد بوغدانوف أكد أن موسكو حريصة على الوحدة الوطنية ومستعدة لأن تستضيف حواراً فلسطينياً شاملاً في موسكو... وأبدى الاستعداد الكامل لأن تستضيف موسكو لقاء حوار وطني فلسطيني شامل نهاية شهر سبتمبر"، مضيفاً: "نحن أبدينا شكرنا لهذا المقترح، ونحن مستعدون وسنبحث هذا الأمر أيضا مع كل الفصائل وأننا أيضا لدينا الرغبة أن يكون هناك حوار فلسطيني شامل في موسكو".
وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية إلى أن معظم الفصائل الفلسطينية أبدت ترحيبها بعقد حوار فلسطيني في موسكو.
وبحسب القيادي الفلسطيني، فإن "السيد بوغدانوف قال نحن ضد صفقة القرن، وأبلغنا الأميركيين والإسرائيليين بأن أي مقترح حول قضايا التسوية والحلول السياسية يجب أن يحظى بموافقة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وأي مقترحات أو مبادرات لا يقبل بها الطرف الآخر لن تتوفر لها فرص النجاح".
وختم الطاهر حديثه بتثمينه للموقف الروسي المتمسك بالقانون الدولي، قائلا: "نحن ثمنا مواقف روسيا الداعمة للقضية الفلسطينية والمتمسكة بالقانون الدولي".
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