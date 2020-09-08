شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بمجلس السيادة السودانى يثمن دور القوات المسلحة فى تحقيق الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، الدور الكبير والمقدر للقوات المسلحة السودانية في تحقيق الاستقرار في السودان، وانحيازها للشعب فى ثورة ديسمبر.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن تاور زار قيادة سلاح المدفعية في عطبرة (شمال الخرطوم)، بحضور ومشاركة الدكتورة آمنة المكي والي ولاية نهر النيل.

وأشار تاور إلى مساهمة سلاح المدفعية في دعم المتضررين من الفيضانات بالولاية.

بدورها، حيت والي نهر النيل جهود سلاح المدفعية ودعمهم للمتضررين من الفيضانات، وأكدت أهمية التعاون وتكامل الأدوار لخدمة أهل ولاية نهر النيل.

من جانبه، أكد اللواء ربيع موسى قائد سلاح المدفعية السوداني، جاهزية سلاح المدفعية للمساهمة في تخفيف الآثار والأضرار عن سكان المناطق المتأثرة من الفيضانات، مشيرا إلى دعم سلاح المدفعية للخدمات الاجتماعية والفعاليات المختلفة بالولاية.

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