شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتسلم أوراق اعتماد سفيرى عمان واليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان بالخرطوم علي بن سليمان الدرمكي.

وقال السفير الدرمكي - في تصريحات صحفية عقب تقديم أوراق اعتماده - إنه نقل تحيات السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتمنياته للشعب السوداني بالتوفيق والسلام والاستقرار.

وأضاف أن السودان وسلطنة عمان يرتبطان بعلاقات ودية وأخوية راسخة مبنية على الإحترام المتبادل.

وفي سياق متصل، تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أوراق اعتماد سفير اليابان لدى السودان هاتوري تاكاشي.

وقال السفير تاكاشي - في تصريح صحفي عقب تقديم أوراق اعتماده - إن اللقاء مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي تناول سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين اليابان والسودان والتعاون المشترك بالقطاعين العام والخاص.

وأضاف السفير الياباني أنه سيعمل على دعم استدامة استقرار الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أنه سيعمل على تعزيز الاستثمارات اليابانية في السودان.

في غضون ذلك، التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، اليوم /الثلاثاء/، سفيرة جمهورية فرنسا لدى السودان إيمانويل بلاتمان.

وبحث اللقاء مسيرة السلام والترتيبات الجارية للتوقيع النهائي على اتفاق السلام في جوبا، في 2 أكتوبر المقبل.

كما تطرق اللقاء إلى استعداد فرنسا لدعم مسيرة السلام من خلال حث الذين لم يلتحقوا بعد بعملية السلام على الانضمام إليها، وأيضا استعداد وجاهزية فرنسا لدعم تنفيذ اتفاق السلام عبر مساهمات المنظمات العاملة في مجال مساعدة اللاجئين والنازحين.