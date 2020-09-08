شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء تجًهز صفقة سندات مقومة بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة وتحتكر نقل الكهرباء في المملكة، تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي قريبا.

وسيأتي الإصدار المحتمل وسط موجة من مبيعات الديون في الخليج، بما في ذلك سندات على شريحتين بقيمة مليار دولار باعتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر إن السعودية للكهرباء تعتزم بيع صكوك خضراء لاستخدام عائداتها في مشروعات صديقة للبيئة. وفي يونيو حزيران، نشرت الشركة إطار عمل لتلك الصكوك.

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ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وتسعى الحكومات والشركات في الخليج بشكل متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية لإجتذاب مستثمري الديون لجمع السيولة في حقبة من أسعار النفط الضعيفة ومعدلات منخفضة للفائدة حول العالم.

وزادت احتياجات التمويل هذا العام مع تصاعد الضغط على الموارد المالية لتلك الحكومات والشركات في أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي قالت السعودية للكهرباء، المنتج الرئيسي للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1 بالمئة، إنها وقعت قرضا إسلاميا مشتركا بقيمة تسعة مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.