شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: توصلنا لتفاصيل دقيقة عن مطلقي الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة العراقية إنها توصلت لتفاصيل دقيقة عن مطلقي الصواريخ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

وقالت فى بيان صحفي، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولى مساء، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت إلى أن "صاروخاً سقط على مرآب للعجلات فى المطار المدني، ما أدى إلى تضرر أربع عجلات مدنية".

Advertisements

وأكدت الخلية، أن "انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون فى قضاء أبى غريب غربى العاصمة بغداد".