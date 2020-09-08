شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 3 حدائق إضافية بمدينة جدة بمساحة 29 ألف متر2 (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء ثلاث حدائق إضافية جديدة بمدينة جدة.
وأوضحت الأمامة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن هذه الحدائق تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، التي تخدم جميع شرائح المجتمع.
وتتضمن الحدائق، حديقة حي الفضيلة، على مساحة أكثر من 12.5 ألف متر مربع، وحديقة حي الرياض على مساحة 11.5 ألف متر مربع، وحديقة حي الريان على مساحة تتجاوز 5.5 ألف متر مربع.
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