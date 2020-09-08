شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تدرب ألف طالب من أبناء مكة وتقدم 700 جهاز لوحي في حملة «تعلم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تفاعلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مع حملة “تعلم عن بُعد” التي صاحبت انطلاق ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي” ، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي من خلال تدريب ألف من موظفي وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل ، إلى جانب دعم عشرة رواد أعمال ، وتقديم 700 جهاز لوحي بما يعادل “400 ” ألف ريال لحملة “تعلم عن بعد” من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء.

وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن هذا الإسهام يأتي دعما من الوزارة لحملة ” تعلم عن بعد ” التي صاحبت انطلاق ملتقى مكة الثقافي بهدف دعم إدارات التعليم لتوفير أجهزة ذكية وشرائح إنترنت للطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في مدن وقرى وهجر منطقة مكة المكرمة .

وجاءت إسهامات الوزارة بتدريب ألف من الموظفين وطلاب الجامعات والباحثين عن عمل في المهارات الرقمية من أبناء منطقة مكة المكرمة، وسيكون التدريب ضمن مبادرة “مهارات المستقبل” في مجالات نوعية تشمل: إنترنت الأشياء، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وعلم البيانات، وإدارة قواعد البيانات، وتحليل الأعمال، وإدارة مشاريع الاتصالات والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات البريدية واللوجستية، وهندسة الشبكات، والبرمجيات، وتطوير الويب والتطبيقات، وتصميم وتطوير الألعاب، ومراكز الاتصال، إضافة إلى تشغيل وصيانة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب دعم ونمو وتسريع عشرة من رواد الأعمال من أبناء المنطقة بدعم تمكيني من خلال حزمة من الخدمات الفنية والتقنية تصل في إجمالها إلى مليون ريال، وأخيرا تقديم 700جهاز لوحي بما يعادل “400” ألف ريال لحملة “تعلم عن بعد” من خلال شركاء الوزارة في مبادرة كلنا عطاء.