شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم "الثلاثاء" "حققنا بسرعة نجاحا أوليا في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نحن نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كوفيد-19".



وفي الصين، حيث ظهر الفيروس العام الماضي، تم احتواء الفيروس من خلال مجموعة من عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر في وقت سابق من العام. ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة انتقدت الاستجابة الأولية لبكين في مواجهة الفيروس.

تعطل الرياضة

أصيب مدير اللجنة المنظمة لطواف فرنسا للدراجات الهوائية كريستيان برودوم بفيروس كورونا المستجد وعليه الابتعاد عن السباق لمدة أسبوع.

واوضحت المصادر ان نتائج فحوص الدراجين المشاركين سلبية ويمكنهم متابعة الطواف الذي تنطلق مرحلته العاشرة بعد ظهر الثلاثاء.

وأعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم "الإثنين" إصابة مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمه المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا ضمن دوري الأمم الأوروبية التي تشكل إعادة لنهائي مونديال 2018.

وأعلنت المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي الثلاثاء أنها لن تتوجه الى اوروبا للدفاع عن لقبها كبطلة لرولان غاروس الفرنسية التي ستنطلق في 27 سبتمبر المقبل بسبب مخاوف مرتبطة بالوباء.

وفيات

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أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 893,524 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ "الثلاثاء".

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 27,387,170 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 18,115,200 شخص على الأقل.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 189,221 وفاة من أصل 6,301,451 إصابة بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز. وشفي ما لا يقل عن 2,333,551 شخصا.

اقتصاد

أعلنت وكالة الإحصاءات في جنوب افريقيا انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 51 بالمئة في الفصل الثاني مقارنة بالعام السابق، بتأثير الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية "الثلاثاء" أن الاقتصاد الفرنسي الذي عانى ركودا شديدا بسبب فيروس كورونا، اسوة باقتصادات البلدان الأخرى، سيشهد انتعاشا بعد رفع إجراءات الإغلاق، لكنه سيستمر في الانكماش على مدار العام بكامله.

تاج محل

يعيد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه أمام الزوار في 21 سبتمبر مع اعتماد تدابير صحية جديدة، بعد إغلاق لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة كوفيد-19، على ما أعلنت السلطات الثلاثاء رغم التفشي المتسارع للوباء في البلاد.

وقال المدير المساعد في وزارة السياحة في ولاية أوتار براديش شمال الهند أميت سريفاستافا لوكالة فرانس برس إن "تاج محل سيعيد فتح أبوابه في 21 سبتمبر".

إصابات

أصيب 42 من موظفي الأمم المتحدة وأفراد عائلاتهم بكورونا المستجد في سوريا، وفق ما أفاد ناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة وكالة فرانس برس الثلاثاء، في وقت يزداد تفشي الوباء في البلاد.

وقال متحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف ينس لاركي إنه ظهرت على المصابين "عوارض خفيفة"، وتمّ نقل ثلاثة منهم إلى بيروت لتلقي العلاج.