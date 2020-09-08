نجوم الفن ينعون ستونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: محمد حمدي شاكر نعى عدد من كبار النجوم والمشاهير الفنانة السودانية ستونة، المعروفة بـ «ملكة الحناء»، وصاحبة أغنية «شيكولاته»، في فليم «صعيدي في الجامعة الأمريكية. وتوفيت ستونة صباح الثلاثاء في القاهرة، إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 58 عاماً. ورغم قلة أعمالها، تسابق نجوم الفن إلى نعيها. ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه في «تويتر» صورة من أحد مشاهدها في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، وكتب «ربنا يرحمك يا ستونة يارب... البقاء لله»، فيما غردت الفنانة مي كساب هي الأخرى بصورة للراحلة معلقة «ستونة في ذمة الله، كانت ست طيبة وحنونة ربنا يصبر قلب زوجها وكل من يحبها. ونسألكم لها الفاتحة والدعاء». ونعاها أيضاً الفنان المسرحي حربي الطائر الذي أعلن عن وفاتها على «فيسبوك»، معلقاً «البقاء لله في مطربة السودان والوطن العربي ستونة». ونعت الراحلة أيضاً الفنانة والمنتجة إسعاد يونس عبر «إنستجرام» معلقة «ربنا يرحمك يا ستونة يا طيبة»، وأرفقت صورة بصحبتها من لقاء سابق لها معها في برنامجها «صاحبة السعادة» على قناة «دي إم سي» المصرية. وكتبت د.رغد السعيد، خبيرة لغة الجسد عبر «تويتر»: «البقاء لله ستونة، اللي ميعرفهاش، هي من غنت أغنية شيكولاته، مع محمد هنيدي، وهي مطربة سودانية اشتهرت برسم الحنة كانت الأشهر في جيل التسعينات بعمل الحناء». ونعت الصفحة الرسمية لقناة «روتانا سينما» عبر «تويتر» الراحلة بنشر مقاطع فيديو لها من أعمال مسرحية وسينمائية، وبعض المعلومات التي يجهلها الكثير عنها وكتبت «وداعاً ستونة لن ننساك يا شيكولاته». وستونة هي ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم خاضت دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح، شاركت في بعض المسرحيات. وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» وغنت فيه أغنيتها الشهيرة «شيكولاتة». وكانت لها مشاركة استثنائية مع النجم عادل إمام في فيلم «هاللو أمريكا» عام 2000، وقدمت مع سمير غانم فوازير «عريس حول العالم»، وأيضاً فوازير «منستغناش» مع الفنانة نادين، ثم اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة لتعود بعدها بـ «دويتو» غنائي مع الفنانة مي كساب في أغنية «البنية».