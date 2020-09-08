روبوت يرعى كبار السن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور علماء من جامعتي «بيدفوردشير» و«ميدلسكس»، وأدفينيا هيلث كير لخدمات الرعاية الخاصة في المملكة المتحدة، روبوتاً يدعى «بيبر» من خلال تأهيله ثقافياً؛ لتحسين الصحة العقلية والشعور بالوحدة لدى كبار السن ورعايتهم اجتماعياً.

وكان «بيبر» ألقى كلمة أمام البرلمان قبل عدة سنوات تحدث فيه عن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم.

وأشار الباحثون إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في رعاية المسنين، يجب ألا يحل محل الاتصال البشري الحقيقي، على الرغم من التفاؤل الكبير الذي أبداه مقدمو الرعاية المنزلية للزهايمر، بقدرات الروبوت، على سد هذه الفجوة.

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وقال د. كريس بابادوبولوس، من جامعة بيدفوردشير والمؤلف الرئيسي للدراسة: «الدراسة تمثل أكبر تحقيق في استخدام الروبوتات الاجتماعية المستقلة لكبار السن في أماكن الرعاية؛ إذ إن استخدامه على مدار أسبوعين لمدة 18 ساعة أظهر تأثيراً إيجابياً كبيراً على كبار السن، وتحسناً في صحتهم العقلية، وقضى على الوحدة والعزلة لديهم».

وطورت إيرينا بابادوبولوس، أستاذة الصحة والتمريض عبر الثقافات في جامعة ميدلسكس، المفاهيم والمبادئ التوجيهية الثقافية؛ بحيث تكون الروبوتات قادرة على الاستجابة للاحتياجات الخاصة بالثقافة وتفضيلات كبار السن.

وقالت: «لا أحد يتحدث عن استبدال البشر؛ لكن الدراسة أظهرت أن الروبوتات يمكن أن تدعم أنظمة الرعاية الحالية».

وقال د. سانجيف كانوريا، الجراح، ورئيس أدفينيا هيلث كير: «نعمل على تطبيق الروبوت في الرعاية الروتينية لكبار السن؛ بعد اختباره الناجح في دار أدفانيا للرعاية، لتقليل القلق والوحدة وتوفير استمرارية الرعاية».