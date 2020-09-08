دعوات لمقاطعة فيلم «مولان» بسبب الأويجور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه فيلم «مولان» الجديد، أحدث إنتاجات «ديزني»، دعوات للمقاطعة بعدما تبيّن أن بعضاً من مشاهد العمل الضخم صوّرت في مقاطعة شينجيانج الصينية التي شهدت انتهاكات موثقة في حق أقلية الأويجور المسلمة على نطاق واسع.

وكان هذا الفيلم البالغة ميزانية إنتاجه 200 مليون دولار وتدور قصته حول محاربة صينية شهيرة، أقحم أخيراً في الجدل السياسي بعدما أعلنت نجمته ليو ييفي دعمها لشرطة هونج كونج في التصدي للاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية العام الماضي.

غير أنه عاد ليثير الجدل بعيد بثه لأول مرة عبر خدمتها للبث التدفقي «ديزني بلاس» الأسبوع الماضي، إذ استوقف انتباه المشاهدين عبارة توجهت فيها المجموعة الأمريكية بـ«شكر خاص» إلى ثمانية كيانات حكومية في شينجيانج بينها مكتب الأمن العام في مدينة توربان شرقي المقاطعة، حيث أفادت تقارير عدة في السابق عن وجود معسكرات اعتقال.

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ومن الجهات الأخرى التي توجهت إليها «ديزني» بالشكر كانت قسم الدعاية السياسية للحزب الشيوعي الصيني في شينجيانج.

وأعادت هذه المسألة إحياء الغضب لدى منتقدي بكين في ظل المراقبة المتزايدة لهوليودو المتهمة من جهات عدة بمحاباة النظام الصيني.

وكشفت مجموعات حقوقية وأكاديميون وصحفيون عن انتهاكات مروعة في حق أقليات مسلمة من الأويجور والكازاخ في شينجيانج، بما يشمل اعتقالات جماعية وعمليات تعقيم قسري وسخرة، إضافة إلى قيود مشددة على حرية العبادة والتنقل.

وبحسب المسؤول في متحف «إيجا سوسايتي» المتخصص في الثقافة الآسيوية آيزاك ستون فيش، «يمكن القول إننا أمام أكثر الأفلام الإشكالية لديزني» منذ «سونج أوف ذي ساوث» الذي خرج إلى الصالات سنة 1946 وتضمن تمجيداً لحياة المزارعين ما قبل الحرب العالمية الثانية، قبل أن يُسحب من التداول لاحقاً.