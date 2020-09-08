تضامن مع أردنية مرشحة للبرلمان تعرضت للتنمر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

حصدت الشابة الأردنية روان بركات، تضامناً واسعاً بعد تعرضها للتنمر عقب إعلانها الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واستهجنت شخصيات وجهات حقوقية وثقافية وإعلامية واجتماعية تعليقات قللت من قدرة بركات على خوض الانتخابات لكونها أنثى أولاً وفاقدة للبصر ثانياً.

وأعاد متضامنون نشر مواد ومقاطع فيديو تركز على إطلاق بركات مؤسسة «رنين» التعليمية والتثقيفية غير الربحية منذ 11 عاماً والتي استهدفت أكثر من 40 ألف طفل وناشئ من خلال تحويل إصدارات إلى قراءات صوتية تنتهج التدريس بواسطة الدراما والدمى والمحفزات التعبيرية وحصدها جوائز مهمة.

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وشدد متفاعلون على ضرورة النظر إلى بركات بوصفها «ريادية» في مجالها فقط والتركيز على منجزها والتوقف عنده إيجاباً أو سلباً دون إلحاق ذلك بوصف«كفيفة» كل مرة.

وأصدرت جمعية معهد النساء الأردني «تضامن» بياناً اعتبرت ما ورد من تنمر «إساءة مزدوجة للناشطة الاجتماعية كونها امرأة ترغب في ممارسة حقها بالترشح وذات إعاقة بصرية من حقها العيش في بيئة دامجة لكل فئات المجتمع».

وعبَّر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن استنكاره واستهجانه الشديدين لما تعرضت له بركات، مؤكداً دعمه لممارسة حقوقها.

واكتفت بركات بردها على التنمر بالإعلان عن مواصلتها بعزيمة وثقة وحملها ملفات مجتمعية في مقدمتها الطفولة والتعليم.

ونشرت بركات على صفحتها الإلكترونية، الثلاثاء، عبارة جاء فيها «كُن قوياً بما يكفي لمواجهة العالم كل يوم».