حفل زفاف ومأذون وزغاريد تحت أعماق البحر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم حفل زفاف مصري في أعماق البحر بمدينة دهب السياحية، وقال المغامر المصري صدام كيلاني، صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، وصاحب الفكرة: «طلبنا بصناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وعملنا على الاحتفالية منذ 5 أشهر».

وأوضح أن «الحفل كان رائعاً، بتأمين كبير من الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع»، مشيراً إلى أنه «كانت توجد زغاريد تحت الماء، ومأذون، إضافة إلى تواجد كبير للسياح على الشاطئ، خاصة وأن العريس مصري والعروس أجنبية».