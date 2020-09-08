شكرا لقرائتكم خبر عن هاري يسدد كلفة أشغال مقر إقامته في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سدد الأمير هاري للتاج البريطاني كلفة أشغال ترميم مقر إقامته في ويندسور، على ما أعلن ناطق باسمه بعد أسبوع على إبرامه اتفاقاً مع «نتفليكس».
ومع إعلان انسحابهما من التزامات العائلة الملكية مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، وعد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل بتسديد كلفة أشغال ترميم دارة فروجومور كوتيدج في ويندسور البالغة 2.4 مليون جنيه استرليني (2.7 مليون يورو).
وأوضح الناطق باسمه أن الأمير هاري، السادس في ترتيب خلافة العرش «تبرع للتاج بمبلغ يغطي كلياً النفقات اللازمة لترميم فروجومور كوتيدج».
ونقلت وكالة «بي ايه» البريطانية للأنباء، عن مصدر لم تكشفه قوله، إن هذا الأمر حصل بفضل العقد الجديد الذي أبرمه الزوجان مع منصة «نتفليكس» للبث التدفقي بقيمة ملايين الدولارات.
ويقيم الأمير وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ماركل في كاليفورنيا. وأعلنا الأربعاء الماضي أنهما سينتجان أفلاماً روائية ووثائقية ومسلسلات لحساب هذه المنصة من دون كشف القيمة المحددة للعقد.
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