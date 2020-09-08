جهة تنتحل صفة «شعاع كابيتال» بمستندات مزورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنها أحالت قضية انتحال صفة شركة مساهمة عامة إلى تحقيقات النيابة العامة. وتعلم الهيئة المستثمرين بقيام إحدى الجهات بانتحال صفة شركة شعاع كابيتال وذلك من خلال تزوير بعض المستندات باستخدام شعارات خاصة ببعض الجهات الحكومية،

وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على ترخيص من قبل الهيئة من عدمه، وذلك قبل التعامل معها بشأن أيٍ من الأنشطة الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة.