فئران تنقذ عضلات الرواد في محطة الفضاء الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أرسل علماء من مختبر جاكسون للطب الجيني في أمريكا 40 فأراً إلى محطة الفضاء الدولية، بواسطة مركبة الشحن الفضائية «درجون إكس» التابعة لشركة «سبيس إكس» في ديسمبر / كانون الأول الماضي، لدراسة توقف حركة ووظائف العضلات والعظام أثناء رحلات الفضاء للرواد بسبب الجاذبية. واستهدفت التجربة مسار الإشارة في خلايا الفئران بحقنها بمستقبل طُعم «جين ترميز بروتين» يسمى «أكتيفين أ»، وهو آلية خلوية تنظم كثافة العظام وكتلة العضلات الهيكلية، للتأثير في جزيئات الإشارة المفرزة، التي تحتوي على «الميوستاتين»، وهو بروتين يفرز في أنسجة العضلات، وتعريضها للجاذبية الصغرى، لمساعدة رواد الفضاء على البقاء بصحة جيدة في مهمات طويلة المدى، لاسيما في الرحلات القادمة إلى المريخ، بالإضافة إلى مساعدة الأشخاص على الأرض الذين يقل نشاطهم البدني، مثل الذين يستخدمون الكراسي المتحركة ويعانون ضموراً ناتجاً عن قلة الحركة.

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وتمثل الجاذبية الصغرى مشكلة خطيرة لرواد الفضاء أثناء رحلات الفضاء طويلة المدى، حيث إنها تقلل من كثافة العظام، وتزيد من خطر الإصابة بكسورها وتدهور أداء العضلات.

واختبر العلماء هذه الاستراتيجية على مجموعتين من الفئران: حُقنت الأولى على الأرض والثانية في المحطة الفضائية لمدة 33 يوماً.

وأدى العلاج باستخدام «أكتيفين أ» إلى زيادات مماثلة في كتلة العضلات والعظام لدى فئران المجموعتين، مقارنة بالفئران غير المعالجة