شكرا لقرائتكم خبر عن هجن العاصفة تكسب تحدي الحول والزمول والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت هجن أصحاب السمو الشيوخ حضورها القوي اليوم الثلاثاء، من خلال تحديات سن الحول والزمول، والتي أقيمت في ميدان المرموم على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 5 كم.
وحلق شعار هجن العاصفة المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالناموس في ثلاثة أشواط رئيسية حيث فرضت (الشاهينية) بقيادة غياث الهلالي سيطرتها على الشوط الرئيسي للحول المحليات مسجلة أفضل توقيت بلغ 7:55:4 دقيقة وقاد ذات المضمر سميتها (الشاهينية) إلى المركز الأول بثاني الأشواط للحول المهجنات في زمن وقدره 7:56:1 دقيقة.
ومضى الناموس في الشوط الثالث للزمول المحليات لمصلحة هجن العاصفة وغياث الهلالي وذلك عندما كسب (شاهين) مركز القمة بتوقيت وقدره 8:12:4 دقيقة فيما واصل شعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم تألقه في تحديات المرموم حيث قدم المضمر محمد سعيد بن حلوه على المركز الأول للزمول المهجنات في الشوط الرابع وذلك في زمن بلغ 8:11:6 دقيقة.
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