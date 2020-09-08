ماتيو ترينتين ينضم إلى فريق الإمارات للدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّع الدراج ماتيو ترينتين عقداً مع فريق الإمارات للدراجات، ينضم بموجبه إلى صفوف الفريق في العامين المقبلين. وعلق ماتيو على عقده الجديد وقال: أنا سعيد جداً بالانضمام إلى فريق الإمارات، فهو فريق طموح يقدم أداء قوياً، وآمل أن أتمكن من المساهمة في تحقيق نتائج جيدة للفريق. لم يكن من السهل إيجاد فريق يتمتع بمشروع طموح، وأنا فخور لأنني حزت ثقة الفريق لأكون جزءاً من مشروعه. أعرف العديد من دراجي وموظفي فريق الإمارات من قبل، لذا سيكون انضمامي إليه واندماجي فيه سهلاً.

وأضاف: أتطلع في العامين المقبلين لاستكمال أحلامي في بطولة العالم، وآمل أن أحقق نتيجة أفضل من العام الماضي. كما أتطلع إلى المشاركة في سباق ميلانسان ريمو، وجولة فلاندرز، وسباق باريس روبيه. وسأسعى جاهداً للفوز بالقميص الأخضر في جولة فرنسا، فضلاً عن عملي المتواصل من أجل تحقيق أهداف الفريق في التصنيف العام.