الشباب يقيم ممراً شرفياً للهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتوج الهلال مساء غد الأربعاء بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020 بعدما حسم اللقب رسمياً في الجولة 28 أي قبل جولتين من إسدال الستار على البطولة التي تصل غداً إلى محطتها الأخيرة.

ويلتقي الهلال نظيره الشباب على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، وهي المباراة الأخيرة للأول على الملعب حيث تشير المصادر إلى أنه سينتقل لمصلحة غريمه النصر بعد فوز شركة الوسائل بعقد استئجار الملعب الذي يتسع لـ25 ألف متفرج لمدة 10 سنوات.

وأعلن نادي الشباب أنه سيقيم ممراً شرفياً للفريق الهلالي، وسط تأكيدات من رئيسه خالد البلطان أن ذلك يصب في صالح تكريس نبذ التعصب الرياضي.

ونفى البلطان الأنباء التي ترددت عن تحفظ بعض اللاعبين الشبابيين حول إقامة الممر مبيناً أن الجميع رحب بالفكرة.

ويسعى الهلال في ليلة التتويج غير الاعتيادية في غياب الجماهير لتحقيق الفوز ورفع رصيده على 72 نقطة حتى يكسر الرقم الذي حققه النصر في الموسم الماضي عندما حقق اللقب برصيد 70 نقطة.

في حين يدخل الشباب المباراة برصيد 43 نقطة ولا توجد للفريق الأبيض طموحات متاحة سوى تقديم مباراة لتاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

وتشهد جولة الختام 6 مباريات هامة سيتحدد على ضوئها ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى وكذلك الثالث والرابع المأهِلة لدوري أبطال آسيا.

وتتنافس أندية الأهلي والوحدة والرائد والفيصلي على المركزين الثالث والرابع، حيث يستضيف الأهلي الثالث «47 نقطة» فريق الرائد الخامس «46 نقطة» في قمة مرتقبة على ملعب الجوهرة المشعة، ويلتقي الوحدة الرابع «46 نقطة» بالحزم الذي تأكد هبوطه، بينما يستضيف الفيصلي السادس «45 نقطة» أبها التاسع «38 نقطة».

وتصارع أندية الاتحاد والتعاون وضمك والفيحاء من أجل البقاء، حيث يحتاج الاتحاد لنقطة واحدة على الأقل عندما يحل ضيفاً على العدالة صاحب المركز قبل الأخير، ولا بديل عن الفوز بالنسبة للتعاون والفيحاء عندما يلتقيان على أرض الأول، والحال نفسها بالنسبة لفريق ضمك عندما يستقبل الفتح الذي نجا من الهبوط بعد فوزه على التعاون 1-0.

وفي ظل توحد رصيد الفرق الأربعة عند 32 نقطة سيكون الفوز أو التعادل كافياً للاتحاد من أجل البقاء بغض النظر عن بقية النتائج، وأوضحت لجنة المسابقات في رابطة الدوري أن حسابات الهبوط ستكون مرهونة بحال تساوى أكثر من فريق في الرصيد بالمواجهات المباشرة ثم عدد الأهداف.