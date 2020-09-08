أبطال الإمارات يستعدون للمشاركة في «عالمية أبوظبي للجوجيتسو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو استعداداته لتنظيم النسخة الثانية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2020، والتي تنطلق في أبوظبي في صالة جوجيتسو أرينا بين 17 و21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومع اقتراب موعد البطولة، يكثف أبطال الجوجيتسو في الإمارات من مختلف فئات الأوزان والأحزمة تدريباتهم لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم؛ للوقوف على بساط المنافسات في مواجهة نجوم العالم المشاركين في البطولة، للفوز بالميداليات ورفع علم دولة الإمارات على منصة التتويج.

ويتطلع نجم منتخب الإمارات عن فئة الكبار فيصل الكتبي الذي حصد الميدالية الفضية في النسخة الماضية هذه المرة إلى تحقيق الميدالية الذهبية، فيما تحرص النجمة الموهوبة الصاعدة بلقيس الهاشمي في فئة الشابات على مواصلة مسيرة إنجازاتها المتميزة؛ لتسير على خطى النجوم الكبار الذين يحرصون على المشاركة في البطولة، وتقديم أفضل ما لديهم من مستويات الأداء.

وتأتي مشاركات الأبطال المحليين انطلاقاً من الفرصة الفريدة التي توفرها البطولة لهم؛ لتحسين تصنيفاتهم وتسليط الضوء على خبراتهم الطويلة، بجانب المساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للعبة.

وأكد يوسف عبد الله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن ثقة مسؤولي الاتحاد في لاعبي ولاعبات الإمارات كبيرة، وأن مستويات التنظيم الرفيعة التي تتمتع بها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تسهم في تشجيع أهم لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم للوقوف على بساط منافساتها، حرصاً على مواجهة الخبرات المشاركة، والظفر بالميداليات الملونة في مختلف فئاتها.

وأضاف: على مدى مسيرتها الناجحة، تحولت البطولة إلى أهم فعالية على أجندة هذه الرياضة على المستوى الدولي. وبالنظر لحجم الخبرات الرفيعة التي تشارك فيها، يعمل أبطال الإمارات على دراسة أدائهم التكتيكي، وتحسين الجوانب التي تضمن فوزهم في جميع مراحل البطولة والوصول للذهب.

هذا وأكد بطلنا فيصل الكتبي نجم نادي بني ياس أنه سيكون مستعداً لمواجهة خصومه التقليديين من أهم نجوم العالم، ومن بينهم البرازيلي رودسون ماثيوس، على أمل تعويض الخسارة الوحيدة في منافسات العام الماضي، والأمريكي دي جي جاكسون الذي تجاوزه الكتبي في مرحلة نصف النهائي في منافسات عام 2019.

وأضاف: «أشارك في منافسات هذا العام واضعاً الذهب نصب عيني، وتعلمنا رياضة الجوجيتسو العديد من القيم النبيلة، ويبقى التحدي القيمة الأهم التي ترسخها هذه الرياضة في نفوسنا، وآمل أن أقف مجدداً في منافسات هذا العام أمام خصمي الذي خطف مني ذهبية فئة وزن 85 كيلوجراماً العام الماضي».

وقال، إن رياضة الجوجيتسو، مثل كل الرياضات في العالم تمنح لاعبيها فرصة الفوز في كل مرة، فإن لم يحقق اللاعب الذهب فإن الخبرة التي يكتسبها من المشاركات الدولية تزيد من رصيد خبراته، وتعزز قدرته على تحقيق الفوز في المنافسات المقبلة.. مشيداً ببطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي باتت تمثل لأبطال الإمارات، ولجميع نجوم العالم، الحلم والوجهة الأفضل لتسليط الضوء على مهاراتهم الرفيعة في ميدان الرياضة.

وتبدأ فعاليات البطولة في 17 نوفمبر بمنافسات تحت 18 عاماً، ثم 18 نوفمبر بمنافسات الأساتذة، بينما تقام منافسات فئة المحترفين في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، والختام مع احتفالية السجادة الحمراء، الذي يتم خلالها تكريم اللاعبين واللاعبات الأوائل وختام الموسم الرياضي في 22 نوفمبر.

من ناحية أخرى سيتم إغلاق باب التسجيل المبكر للمشاركة في البطولة 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما سيكون الموعد النهائي للتسجيل بالنسبة لجميع اللاعبين الراغبين في المشاركة يوم 8 نوفمبر 2020، عبر الموقع الإلكتروني: www.uaejjf.com.