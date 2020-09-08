شكرا لقرائتكم خبر عن الزرعوني يشارك في اجتماع اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك هشام محمد الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم في اجتماع اللجنة المالية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد، الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الفلبيني ماريانوآرانيتا جونيور.

وناقش الاجتماع الذي شهد مشاركة أعضاء اللجنة المالية الجوانب المالية الخاصة بالبطولات والمسابقات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي، وبحث آلية دعم الاتحادات الوطنية الأعضاء والمشاريع المستقبلية، وغيرها، واعتماد الحساب الختامي والميزانية الجديدة.

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