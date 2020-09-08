«أفينيو البوابة» أول مشروع تجزئة وترفيه في المنطقة يحصل على ذهبية تصميمات الطاقة والبيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصل «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، الصادرة عن مجلس المباني الخضراء الأمريكي ومعهد اعتماد المباني الخضراء. ويأتي الحصول على هذه الشهادة المرموقة ليؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي الراسخ في تطبيق مقومات الاستدامة في جميع الأصول التابعة له لخفض البصمة الكربونية، وتعزيز تميزه على الصعيد العالمي من خلال توفير بنية تحتية ريادية.

ويعد نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة نظاماً دولياً هو الأكثر استخداماً لتصنيف المباني؛ حيث يوفر إطاراً لتقييم أثر المباني المستدامة وأدائها من خلال الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط، منها الصحة، والكفاءة العالية، والكفاءة من حيث التكلفة. ويختص بتصنيف المشاريع التي تتبع أعلى معايير الاستدامة البيئية، وتوفير الطاقة والكفاءة المائية، والاستخدام الأمثل للمواد والموارد، وتوفير بيئة داخلية صحية، ما يسهم في تقليل مستويات ثاني أوكسيد الكربون على الصعيد العالمي.

وحصل مشروع «أفينيو البوابة» على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة عبر تسعة مقاييس للتميز في مجال البناء، بدءاً من التصميم المتكامل، ووصولاً إلى السلامة الصحية واستخدام المواد. واستطاع المشروع تحقيق هذا الإنجاز بفضل دعم وخبرة شركة «إيه إي إس جي» AESG، الشركة المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بريادة تصميمات الطاقة والبيئة الخاصة بالمشروع. ومن خلال مشورة شركة AESG، وبدعم من إدارة المشروع، استطاع «أفينيو البوابة» استيفاء كافة المعايير في جميع الفئات، مما يعكس ريادة وجودة الممارسات المعتمدة في المشروع.

استطاع «أفينيو البوابة»، والذي يمتد على مساحة 286 ألف قدم مربعة، وبطول إجمالي يبلغ 880 متراً، أن يعزز من مكانته ليصبح خلال فترة وجيزة واحداً من أكثر الوجهات إقبالاً في دبي؛ حيث يضم أكثر من 200 علامة تجارية رائدة في مجال تجارة التجزئة والفنون والأزياء والأطعمة والمشروبات، إضافة إلى مسجد مركز دبي المالي العالمي الكبير. ويشكل «أفينيو البوابة» حلقة وصل تربط جميع المباني الموجودة في المركز المالي عبر مستوى المنصة في كل منها، بداية من مبنى البوابة وصولاً إلى أبراج سنترال بارك.

عملت شركة AESG على دمج العديد من الميزات المبتكرة، من خلال اختيار الاعتمادات بشكل استراتيجي، مع تأثير أكبر على الاستدامة وأقل تأثير على التصميم. وكانت الاعتمادات التي يتم السعي لتحقيقها مثل خفض المياه. وخضع المبنى لعملية تكليف تقييم أساسية للكفاءة والأداء. بالإضافة إلى ذلك، تم تركيب المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك الخرسانة والصلب والزجاج لتقليل انبعاثات الكربون. كما تم تركيب مستشعرات ثاني أكسيد الكربون في الغرف الأكثر إشغالاً؛ لتوفير مصدر هواء نقي. ويجري ري جميع المناظر الطبيعية باستخدام المياه المعاد تدويرها. كما تم تخصيص ممرات للدراجات الهوائية؛ لتمكين السكان والعاملين في المركز المالي من الوصول إلى الوجهة باستخدام دراجاتهم الهوائية. يستفيد الزوار أيضاً من المساحات المفتوحة في الطابق العلوي من المبنى. كما دعمت AESG المشروع من خلال تطوير إرشادات ملائمة للمستأجر، وتطبيق سياسة إدارة التنظيف الخضراء، فضلاً عن وضع دليل إرشادي لزيادة الوعي حول مقومات الاستدامة.

أسهمت جميع هذه الميزات والمبادرات بشكل كبير في تطوير مشروع مستدام بيئياً يتبنى كافة معايير الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وله تأثير إيجابي كبير على صحة ورفاهية المستأجرين والزوار. وحقق «أفينيو البوابة» في مركز دبي المالي العالمي انخفاضاً بنسبة 24% في استهلاك الطاقة، و55% في استهلاك المياه.

وفي هذا السياق، قال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي لإدارة العقارات في مركز دبي المالي العالمي: «نفخر بحصول أفينيو البوابة على الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة. إن توفير بنية تحتية مستدامة عالمياً من خلال مشروع أفينيو البوابة يشكل جزءاً من التزام مركز دبي المالي العالمي في تعزيز مكانته كواحد من المراكز المالية الأكثر استدامة في المنطقة. ونتطلع قدماً لمواصلة جهودنا لبناء مركز أكثر استدامة ومرونة لمجتمعنا الذي يضم أكثر من 25 ألف مهني محترف، ولجميع أولئك الذين يزورون المركز المالي للعمل والترفيه».

من جهته، قال فيليبا غرانت، مدير الطاقة والاستدامة في شركة AESG: «يسرّنا تقديم خدمات استشارية تتعلق بالاستدامة والريادة في مجال تصميمات الطاقة والبيئة لهذا المشروع الريادي. يأتي الحصول على هذه الشهادة ليؤكد الجهود الكبيرة والتزام الفريق لضمان تطوير مشاريع مستدامة بيئياً واجتماعياً. إن هذا التحول نحو تطوير مبانٍ عالية الأداء في قطاع التشييد والبناء سيكون له تأثير إيجابي ودائم في الوقت الحالي وللأجيال القادمة».