مجموعة الفطيم تستقطب مجموعة «أي. إس. واتسون» العريقة إلى المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت كل من مجموعة الفطيم، ومجموعة «أي. إس. واتسون»، عن توقيع اتفاقية امتياز حصرية لإطلاق واتسونز، العلامة التجارية في عالم الصحة والجمال، في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعتبر هذه اتفاقية الامتياز الأولى التي تُبرمها مجموعة «أي. إس. واتسون» في تاريخها الذي يُقارب الـ180 عاماً، وهو مشروعها الأول في منطقة الشرق الأوسط، الذي من شأنه أن يُعزز من ريادتها ضمن أسواق آسيا وأوروبا على حد سواء. وتم توقيع الاتفاقية قبل تفشي جائحة كوفيد-19، ولكن تم تأجيل الإعلان عنها.

ومن المقرر أن يتم افتتاح أول متاجر واتسونز رسمياً في دبي مول في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، إلى جانب إطلاق بوابة للتجارة الإلكترونية (Watsons.ae)، وتطبيق للهواتف المحمولة تحت اسم Watsons UAE، وبرنامج واتسونز للولاء، علماً بأن الاتفاقية تنص على افتتاح 100 متجر خاص بالعلامة في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية عام 2025.

وقال عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم: من موقعنا كشركة محلية تنشط في جميع أنحاء العالم، يتمثل واجبنا في دعم النمو الاقتصادي لمنطقتنا، والإسهام فيه، بالتوازي مع جذب العلامات التجارية المرموقة والمتمحورة حول العميل إلى شبكتنا الخاصة بمجال التجزئة. وليست شراكتنا مع مجموعة «أي. إس. واتسون» سوى إنجاز جديد ضمن رحلتنا الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على قائمة أفضل وجهات التجزئة في العالم. ونتطلع قُدماً إلى طرح هذه العلامة التجارية في مختلف أنحاء المنطقة.

وتشتمل خطة واتسونز لتعزيز حضورها في المنطقة على افتتاح منفذين للبيع في دبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات، خلال الربع الأخير لعام 2020، وتعقبها خطوات لدخول سوق المملكة العربية السعودية في عام 2021.

وأعرب دومينيك لاي، المدير الإداري لمجموعة أي. إس. واتسون، عن سعادته حيال المشروع الجديد وقال: مسرورون للغاية حيال إتاحة علامة واتسونز التجارية للعملاء المهتمين بمستحضرات الجمال في منطقة الشرق الأوسط، والتي تُعتبر واحدة من أسرع أسواق العالم نمواً لمنتجات التجميل. وقد نالت مجموعة الفطيم إعجابنا من خلال خبرتها الراسخة وسجّلها الحافل في الإدارة عالية الجودة للعلامات التجارية المختصة في مجال التجزئة. ونحن متحمسون لإبرام الشراكة معهم من أجل توفير باقة من تجارب الجمال الفعلية والإلكترونية، وغيرها الكثير من العلامات التجارية الرائجة لجميع العملاء في المنطقة.