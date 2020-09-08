تريليونا دولار الإنفاق على الأغذية والمشروبات الحلال 2021

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، «دافزا»، النسخة الثانية من دليل صناعات الحلال الشامل «دبي - بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة»، الذي يستعرض أبرز التوجهات التي ستترك أثراً في اقتصاد المنطقة لرسم صورة أوضح عن الاقتصاد الإسلامي الوطني، والعالمي، حيث توقع وصول قيمة اقتصاد الحلال إلى نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2024.

ووصلت قيمة الإنفاق الإسلامي ضمن قطاعات الأغذية والأدوية وأسلوب الحياة في عام 2018 إلى 2.2 تريليون دولار ما يعادل 12% من الإنفاق العالمي بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%، بحسب تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020»، حيث تصدرت قطاعات الأغذية والمشروبات الدليل من حيث القيمة التي وصلت إلى 1.4 تريليون دولار مع توقعات بوصولها إلى تريليونين بحلول عام 2021، تبعتها قطاعات الأزياء بقيمة 283 مليار دولار، في حين حدد الدليل قطاعات الإعلام والأدوية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال باعتبارها قطاعات أساسية.

واستعرض التقرير أثر الإجراءات المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19) على قطاع الحلال، حيث كانت أكثر المجالات تأثراً هي السفر والتمويل الإسلامي والأزياء، في حين وفرت مجالات الإعلام والترفيه فرصاً قوية. ونوه التقرير بأن سلسلة توريد الأغذية قد تأثرت بشكل كبير أيضاً بهذه الإجراءات، إلا أن اقتصادات سوق الحلال تعاملت معها بمرونة عالية من خلال التركيز على تقريب سلسلة التوريد منها، سواء عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي أو التعامل مع موردين أقرب على الصعيد الإقليمي.

وقالت آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: كثفت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية من جهودها الرامية لتعزيز وتنمية الاقتصاد بشكل عام عبر سلسلة من المبادرات والخطط، ما أدى إلى حيوية وتنوع الاقتصاد الحلال. وأسهمت هذه المبادرات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي باعتبارها من أهم مراكز الأعمال وفي تسهيل عملية نمو وتطور العديد من القطاعات بما فيها الاقتصاد الإسلامي على مستوى الإمارة، حيث شهد الاقتصاد الإسلامي نمواً على صعيد الاستثمارات بنسبة 399% خلال الفترة بين 2018 2019، أي بنحو 1.2 مليار دولار.

وتابعت: «تتميز دبي بموقع استثنائي في قلب منظومة الاقتصاد الإسلامي الإقليمي والعالمي، حيث تفصلها ساعتين جواً عن نحو 455 مليون مستهلك إسلامي، أي ما يعادل 587 مليار دولار من قيمة سوق الاستهلاك الحلال، إذ تعتبر إمارة دبي مركز التجارة لنحو 57 دولة من دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يمثل 296 مليار دولار من واردات صناعات الحلال بحسب أرقام العام 2018».