«كورونا» في العالم.. الصين تحتفل بانتصارها على الوباء.. وأوروبا تعاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال فيروس كورونا يتجول في مناطق مختلفة من العالم، مخلفاً وراءه حتى الآن أكثر من 27 مليون إصابة، ووفاة أكثر من 890 ألف شخص، مُنذ ظهوره الأول في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019. وفي الوقت الذي تعاني فيه أوروبا احتمالية حدوث موجة تفش ثانية للوباء، بعد زيادة معدلات الإصابات ووصولها لأرقام قياسية، احتفلت بكين بنجاحها في مكافحة الفيروس.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الاثنين، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 462 ليصل إلى 188513، في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و261216، بزيادة 34337 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت الهند أعلى عدد وفيات في يوم واحد بفيروس كورونا مُنذ أكثر من شهر، أمس الثلاثاء، رغم تراجع حالات الإصابة الجديدة. وقالت وزارة الصحة، إن 1133 توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى مستوى مُنذ يوليو/ تموز الماضي، ليصل إجمالي الوفيات إلى 72775. لكن الحالات اليومية الجديدة بلغت 75809 وهو أدنى مستوى في أسبوع. وتخطت الهند البرازيل، الاثنين، لتصبح الدولة التي فيها أكبر عدد من حالات الإصابة بكورونا خارج الولايات المتحدة، بإجمالي 4.28 مليون حالة. في المقابل، يعيد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه أمام الزوار في 21 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع اعتماد تدابير صحية جديدة، بعد إغلاق لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة كورونا، على ما أعلنت السلطات، أمس الثلاثاء، رغم التفشي المتسارع للوباء في البلاد.

فيما سجلت وزارة الصحة في البرازيل، الاثنين، 10273 حالة إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 310 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس مُنذ ظهور الوباء 4.15 مليون حالة إصابة، وفقاً لبيانات الوزارة، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126960. وتسجل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد للإصابات خلف الولايات المتحدة والهند.

وسجلت روسيا 5099 إصابة جديدة بالوباء، الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون، و35789 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة على مستوى العالم. وأكدت السلطات وفاة 122 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17993. وسجلت المكسيك 3486 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و223 وفاة، الاثنين، ليصل إجمالي الحالات إلى 637509 والوفيات إلى 67781. بينما قالت حكومة الأرجنتين، إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عشرة آلاف، الاثنين، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية جهوداً للسيطرة على معدل الإصابات. وسجلت البلاد 10129 حالة وفاة من بين 488007 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وفقاً لبيانات الحكومة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، الثلاثاء، إنه سجلت 10 حالات إصابة جديدة بكورونا، انخفاضاً من 12 في اليوم السابق عليه، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات داخل البلاد لليوم الثالث والعشرين على التوالي. ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في الصين الآن 85144، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

وأقيمت حفلة لتوزيع جوائز للمهنيين الطبيين، وقال الرئيس الصيني بينج، إن بلاده اجتازت اختباراً تاريخياً واستثنائياً، في طريقة تعاملها مع فيروس كورونا المستجد، وقام بتكريم أربعة أطباء ممن وصفهم بأبطال المجال الطبي، ومنح ميداليات ذهبية.

وكشفت وزارة الصحة الإندونيسية، عن تسجيل 3046 حالة إصابة جديدة بكورونا، الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 200035 حالة. كما توفي 100 شخص في إندونيسيا بالمرض خلال الليل، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 8230 شخصا، وهي أعلى حصيلة وفيات بكورونا في جنوب شرق آسيا.

وفي أوروبا، أصبحت إسبانيا أول دولة في أوروبا الغربية تجتاز عتبة نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، وتأتي هذه الأرقام الجديدة من مدريد في ظل تزايد المخاوف بشأن عودة تفشي الفيروس في أنحاء أوروبا، وسجلت البلاد 2440 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا من 498.989، الجمعة، إلى 525.549 إصابة، الاثنين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة الإسبانية. وسجلت 8 وفيات جديدة، الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 29.516 حالة. وقال المسؤول في وزارة الصحة، فرناندو سيمون، الاثنين: إذا تحملنا جميعاً المسؤولية، أعتقد أن العودة إلى المدرسة ممكنة جداً. مضيفاً: رغم أنه سيكون لها تأثير، فمن المؤكد أنه لن يكون هذا التأثير كبيراً. لكن ما زال العديد من الأهالي مترددين.

وفي إنجلترا، فرض المسؤولون قيوداً على المسافرين من سبع جزر يونانية تحظى بشعبية كبيرة لدى المصطافين، بعدما سجلت بريطانيا في نهاية الأسبوع معدل إصابة لم تشهده البلاد مُنذ أواخر مايو/ أيار الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات في البلاد 350100، بينما سجلت 41554 وفاة إجمالاً.

وسجلت ألمانيا 1499 حالة إصابة جديدة بكورونا وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 252298. وارتفعت عدد الوفيات إلى 9329، بعد تسجيل أربع حالات جديدة. فيما سجلت فرنسا، الاثنين، أكثر من 4000 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي المُصابين في البلاد إلى 328 ألفاً و980 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 47 ألفاً، و955 حالة. في المقابل، قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، الثلاثاء، إن وضع الوباء في البلاد «مقلق» حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.

وأعلنت النمسا تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في 24 ساعة، منها 75 حالة في العاصمة فيينا، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن تداعيات المرض 746 حالة وفاة. وأظهرت أحدث أرقام رسمية تسجيل 29.561 حالة إيجابية منذ ظهور المرض في النمسا.

وقالت السلطات في ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، الثلاثاء، إن ثمانية أشخاص توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة. وسجلت أستراليا بشكل عام 26377 إصابة، و770 وفاة بالفيروس.

عربياً، قالت وزارة الصحة المصرية في بيان، الاثنين، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 100 ألف. وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 100041 حالة من ضمنهم 5541 وفاة.

وفي المغرب، أغلقت السلطات المدارس وفرضت تدابير إغلاق في الدار البيضاء، بعد عودة ارتفاع عدد الإصابات في المدينة. وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، في تصريح صحفي، الأحد: إنه ينبغي اتخاذ إجراءات صارمة، وإلا خرج الوضع عن السيطرة في الأيام المُقبلة.