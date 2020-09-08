مقتل 17 شخصاً في انهيار محجر رخام في باكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الباكستانية، إن ما لا يقل عن 17 شخصاً قتلوا فيما فُقد 11 آخرون، بعد انهيار محجر للرخام في منطقة نائية في البلاد، الاثنين، مضيفة أن الأرض ربما لم تكن مستقرة بسبب استخدام متفجرات قوية في تكسير الحجارة.

ويواصل عمال الإنقاذ وجنود البحث عن ناجين تحت الأنقاض، الثلاثاء، ويقع المحجر في منطقة مهند في زيارت بغرب باكستان على الحدود مع أفغانستان. وتشتهر تلك المنطقة بالرخام الأبيض عالي الجودة الذي يباع في باكستان ويصدر للبلدان الأخرى. وقال طارق حبيب، قائد شرطة منطقة مهند لرويترز، إن ما بين 40 و50 شخصاً كانوا في المحجر وقت الانهيار الذي حدث الاثنين.

وأضاف: عادة يعمل عدد كبير في محاجر الرخام تلك، لكن من حسن الحظ كان أغلبهم قد أنهوا عملهم بالفعل وعادوا لمنازلهم. وأصيب تسعة في الحادث. وقال طبيب في المستشفى المركزي بمنطقة غلني على بعد نحو 50 كيلومتراً من المحجر، إن عدد الضحايا غير معلوم بدقة لأن بعض العائلات نقلت جثث ذويها إلى المنازل مباشرة.