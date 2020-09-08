مصر... 3 طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ذكرت ذلك صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أتاحت عملية استعلام الناخبين الذين يحق لهم التصويت، عن لجانهم الانتخابية على موقعها الإلكتروني الرسمي عبر الرابط "www.elections.eg".

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ويصوت الناخبون في 14 محافظة على مستوى الجمهورية في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى على مدار اليوم وغدا.

وقالت الصحيفة: "يمكن للناخبين في المحافظات التي تشهد الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ عن طرق ثلاثة وسائل أتاحتها الهيئة الوطنية لتسهيل على الناخبين في الوصول إلى لجانهم الانتخابية".

وأضافت: "يمكن القيام بذلك عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بالناخب على موقع الهيئة، أو إرسال رسالة تتضمن الرقم القومي إلى رقم 5151، بينما تكون الوسيلة الثالثة هي الاتصال برقم 141".

ووفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مادته الثالثة، فإن الهيئة تعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين خلال الانتخابات وتختص بتوعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم.

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وينص باب الأحكام الانتقالية في الدستور المصري الصادر في عام 2014، في مادته رقم (228) على أن "تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين".

أما المادة (208) من الدستور المصري فتنص على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج.