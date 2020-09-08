السودان... تخصيص 150 مليار جنيه لمواجهة آثار الفيضانات

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، تم أيضا تخصيص 33 مليار جنيه لوزارة الصحة، لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة.

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ونوهت هبة علي بأن الوزارة قد عقدت اجتماعات مع المانحين للمساهمة في درء آثار الفيضانات، وأن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطواريء القومية.

وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع برنامج من سبع أولويات، أولها معاش المواطنين عبر برنامج "سلعتي" الذي انطلق بتمويل من وزارة المالية ومتابعة وإشراف وزارة التجارة والصناعة، ويطرح البرنامج سلع تقل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% عن السوق.

وأعلنت الوزيرة عن برنامج للإصلاح الاقتصادي لكبح جماح التضخم خلال عام، بجانب برامج أخرى مصاحبة مثل برنامج دعم الأسر الذي ينطلق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية.

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واجتاحت الفیضانات السودان رغم بدء إثیوبیا في ملء خزان سد النھضة على النیل الأزرق في یولیو/ تموز.

وذكرت وكالة أنباء السودان أن مجلس الأمن والدفاع أعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشھر بسبب الفیضانات التي أودت بحیاة أكثر من 100 شخص ھذا العام كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبیعیة.

ونقلت الوكالة عن وزیرة العمل والتنمیة الاجتماعیة لینا الشیخ، قولھا إن معدلات الفیضانات والأمطار المسجلة ھذا العام تجاوزت الأرقام القیاسیة المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.