ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن مصدر مسؤول بالوزارة كشف أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة المكلفة بمتابعة التنسيق لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال تنسيق المرحلة الثانية.
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وبدأ تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، الثلاثاء الماضي، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40 في المئة لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80 في المئة لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا.
ووصل إجمالي عدد طلاب المرحلة 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.
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بالأرقام... التعليم قبل الجامعي في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر مصر... التعليم العالي تحدد موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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