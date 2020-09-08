برئاسة عبد الكريم ديبي... وفد تشادي يصل إسرائيل سرا.. فماذا بحث؟

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وأفاد الموقع الإلكتروني "I24 NEWS"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ديبي قد صرح بذلك خلال اجتماعه مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، بدعوى توطيد العلاقات بين إسرائيل والدول الإسلامية.

ووصل وفد تشادي برئاسة نجل الرئيس عبد الكريم ديبي ومستشار الأمن القومي ومسؤولين في المجال الاستخباري إلى إسرائيل، أمس الاثنين، سرا لعقد سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكوهين.

ومن المتوقع أيضا أن يجتمع نجل الرئيس التشادي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء.

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واتفق الطرفان على زيارة وفد أعمال إسرائيلي، تشاد، في المستقبل القريب، من أجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدولتين، وتعزيز المشاريع في مجال الزراعة، وتوسيع التعاون التكنولوجي والأمني بين البلدين.

وقال الوزير إيلي كوهين بعد الاجتماع: "إن توطيد العلاقات بين إسرائيل وتشاد يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، على الصعيدين الأمني والاقتصادي".

وكان نتنياهو قد زار الدولة الأفريقية، ذات الغالبية المسلمة، قبل أكثر من سنة حيث أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.