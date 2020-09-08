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روحاني وأردوغان يؤكدان ضرورة التعاون في مسار أستانا

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© Sputnik . Ronald Zak

طهران- سبوتنيك. ونقل موقع الرئاسة الإيرانية تصريحات الزعيمين خلال الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين إيران وتركيا والذي  تم بتقنية الفيديو كونفرانس، حيث أكد روحاني "استمرار التعاون في مسار أستانا بهدف إحلال السلام والاستقرار في سوريا".

من جانبه شدد أردوغان على "أهمية التعاون الثلاثي بين طهران وموسكو وأنقرة في إطار عملية أستانا والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتوسيع التعاون بين انقرة وطهران في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي، خاصة في سوريا".

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