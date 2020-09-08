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من جانبه شدد أردوغان على "أهمية التعاون الثلاثي بين طهران وموسكو وأنقرة في إطار عملية أستانا والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة وإحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتوسيع التعاون بين انقرة وطهران في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي، خاصة في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني وأردوغان يؤكدان ضرورة التعاون في مسار أستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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