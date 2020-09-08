واعتبر الرئيس عون خلال استقباله قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول، أن استمرار نجاح مهام اليونيفيل جعلها من مهمات حفظ السلام النموذجية في الأمم المتحدة.
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وتمنى الرئيس اللبناني أن لا ينعكس تخفيض القوات الدولية من 15 ألف الى 13 ألف عسكري على عملها. مؤكداً على "أهمية التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في منطقة العمليات الدولية، كما في كل الجنوب".
وأشار إلى أن "التنسيق المسبق مع السلطات اللبنانية يمكن القوات الدولية من الوصول إلى أي موقع تريد، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الضوابط المنصوص عنها في القوانين بالنسبة الى الملكيات الخاصة".
بدوره شدد الجنرال دل كول على أهمية التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني، لإبقاء الوضع مستقرا في الجنوب وإزالة أي أسباب للتوتر.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني: التجديد لليونيفل لمصلحة لبنان وللحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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