عمان... مرسوم سلطاني جديد بشأن احتفالات العيد الوطني

وأصدر السلطان، هيثم بن طارق المعظم، المرسوم الخاص باللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، حسب صحيفة "الرؤية" العمانية. وجاءت المادة الأولى كالآتي: "يستبدل بمسمى اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الوارد في المرسوم رقم 2020/6 المشار إليه، مسمى الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية". وأجرى السلطان تغييرات في تشكيل اللجنة بمسماها الجديد، بحيث يكون الممثلون فيها لا يقلون عن درجة وكيل وزارة.

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