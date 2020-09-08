شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إماراتية للسودان لمجابهة آثار السيول والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم الثلاثاء طائرة إغاثة إماراتية، مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتى لدعم جهود الحكومة السودانية فى توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة والضرورية للمتأثرين من السيول والفيضانات.

نقلت الطائرة كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية، وكان في استقبالها مفوض العون الإنساني السوداني عباس فضل الله، والامين العام لجهاز المغتربين مكين حامد، والسفير الاماراتي لدي السودان حمد الجنيبي.

وقال السفير الاماراتي بالخرطوم -في تصريح صحفي- إن هذه الطائرة من المساعدات ليست الأولى، وسيستمر الدعم الوارد إلى السودان بتوجيهات من القيادة العليا بدولة الامارات.

بدوره، أعرب مفوض العون الإنساني السوداني عن شكره لدولة الامارات لدعمها المستمر للسودان في مختلف المجالات.

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