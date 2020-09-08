شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى والسفير الأمريكى يبحثان تطوير التعاون العسكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الدفاع العراقى جمعة عناد، والسفير الأمريكى فى العراق تطوير التعاون العسكرى الثنائى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وبدأت العراق عملية أمنية موسعة لضبط عناصر داعش المتورطين فى تنفيذ العمليات الإرهابية فى عدة مدن عراقية، فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة سقوط الصواريخ فى بغداد، وفى هذا السياق أكدت قناة العربية فى خبر عاجل لها وقوع هجوم لداعش يستهدف نقطة عسكرية بمحافظة ديالى العراقية.
فيما أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولى، وقالت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق فى بيان صحفى، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولى مساء اليوم"، بحسب روسيا اليوم.
وأشارت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق إلى أن صاروخاً سقط على مرآب للعجلات فى المطار المدنى، ما أدى إلى تضرر أربع عجلات مدنية، ولفتت إلى أن انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون فى قضاء أبى غريب غربى العاصمة بغداد.
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