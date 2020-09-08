شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يأمل أن تشهد "أبيى" المزيد من الاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن أمله فى أن تشهد منطقة "أبيى" (الواقعة بين السودان وجنوب السودان)، المزيد من الاستقرار والسلام، وذلك خلال لقائه لقائد الجديد لقوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي "يونسفا" كفيالو ميد تسيما.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تطرق إلى مجمل القضايا ذات الصلة بقوات "يونسفا"، والدور الذي ظلت وما تزال تضطلع به القوات في حفظ الأمن والاستقرار والسلام والتعايش السلمي بين مكونات منطقة "أبيي"، كما تناول الاجتماع الجهود الجارية لتحقيق السلام وإشاعة روح التسامح بين سكان المنطقة.

ورحب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالقائد الجديد لقوات "يونسفا".

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