شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 4894 إصابة جديدة بكورونا و3465 حالة شفاء و68 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق عن تسجيل 4894 إصابة جديدة بكورونا و3465 حالة شفاء و68 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة العراقية فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، فحص ( 22772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ، وتسجيل 3651 إصابة جديدة، ليصل إجمالى الإصابات 260370 حالة، مقابل شفاء 3301 ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 198560 بنسبة 76.3 %، وتوفى 90 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفيات 7512 حالة، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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وقال وزير الصحة العراقي حسن التميمى "إن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح الخاص ضد فيروس كورونا المستجد حال إقراره ونجاح التجارب البحثية عليه، مشيرا إلى استمرار التواصل مع دول العالم لاستيراد ذلك اللقاح"، وأضاف التميمي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأحد، "ننتظر إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن العراق سيكون أول بلد يستورد اللقاح حال إقراره ونجاح التجارب البحثية".