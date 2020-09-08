شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يعرب لــ جونسون عن تطلعه لمواصلة جهود مواجهة الوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يبحثون هاتفيا أعمال مجموعة الـ 20 .

وأشاد جونسون من خلال اتصال مع الملك سلمان بقيادة السعودية لجهود دول الـ 20. وأعرب الملك سلمان لجونسون عن تطلعه لمواصلة جهود مواجهة الوباء.

ومن جانب آخر، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية .

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جاء ذلك في اتصال هاتفي، بين خادم الحرمين الشريفين، ورئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب.