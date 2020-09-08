شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية": حريق جديد فى مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن حريق جديد فى مرفأ بيروت لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

وفى وقت سابق، قرر المحقق العدلى (قاضي التحقيق) في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بلبنان القاضي فادي صوان، استدعاء وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ورئيسي جهازي أمن الدولة والأمن العام؛ للاستماع إلى أقوالهم كشهود في التحقيقات التي يباشرها في القضية.

وحدد قاضي التحقيق جلسة بعد غد الخميس للاستماع إلى وزير الأشغال والنقل، وكذلك اللواء طوني صليبا رئيس جهاز أمن الدولة، على أن يستمع يوم الإثنين المقبل إلى اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام.

وكان القاضي فادي صوان قد استمع يوم الخميس الماضي إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في شأن ملابسات الانفجار الذي وقع بالميناء في 4 أغسطس الماضي وتداعياته المدمرة على العاصمة بيروت.