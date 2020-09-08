شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 644 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الإمارات أعلنت تسجيل 644 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفى وقت سابق أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 57,506 فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وكشفت عن 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و438 حالة شفاء، بالإضافة إلى حالتي وفاة بسبب مضاعفات المرض.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 57,506 فحوصات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي .

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وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 470 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 74,454 حالة.