شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء العمانى ورئيس الوزراء الفلسطينى يستعرضان تطورات المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض نائب رئيس الوزراء العماني لشئون مجلس الوزراء، فهد بن محمود آل سعيد اليوم الثلاثاء هاتفيا، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، آخر تطورات المنطقة.

وأكد نائب رئيس الوزراء العماني - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - وقوف السلطنة الدائم مع الإجماع العربي وما تبلور عنه من مبادرات حيال القضية الفلسطينية للتوصل إلى حلول عادلة تُنهي الصراع القائم في تلك المنطقة والتفرغ للتعمير والتطوير الذي تحتاجه الأجيال حاضرًا ومستقبلًا.

من جانبه، نقل اشتية تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لسلطان عمان هيثم بن طارق، وحكومته والشعب العماني الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات الفلسطينية العمانية.

ودعا اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - سلطنة عمان للعب دور في حوار عربي بنّاء لاستعادة الوحدة العربية حول مختلف القضايا، وعلى رأسها قضية العرب الأولى فلسطين، وبناء استراتيجية عربية مشتركة وواضحة للتعامل مع هذه القضايا.

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