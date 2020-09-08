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المغرب يعيد فتح حدوده للمواطنين الأجانب ويضع شرطين لدخول المملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المغرب في فتح حدوده أمام المواطنين الأجانب، بعد أشهر من الإغلاق، بسبب جائحة ، واضعا بعض الشروط لدخولهم إلى أراضيه.

 

قالت صحيفة اليوم 24 المغربية ، أنه وحسب مراسلات من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن المغرب بدأ، منذ أول السبت الماضى ، في السماح للأجانب، غير المقيمين فيه، بالدخول إلى أراضيه.

 

وبات المغرب يشترط على الأجانب، الراغبين في السفر إليه، الحصول على دعوة من إحدى المقاولات المغربية، أو حجز فندقي.

 

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وطلبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إخبار المصالح المعنية، وشركات الطيران بهذا التغيير، الذي تم اعتماده في معايير السماح بدخول الأراضي المغربية.

 

يذكر أن المغرب كان قد أغلق حدوده، منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، وبدأ في إطلاق رحلات لإعادة عالقيه، ثم فتح الباب أمام مواطنيه، أو المقيمين فيه للدخول، منذ شهر يوليوز الماضي، قبل أن يوسع معاييره في هذه الإجراءات الأخيرة، المعلن عنها.

 

 

 

 

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