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سيول غزيرة على الجزائر العاصمة وتحذيرات من استمرارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية بالجزائر هطول سيول غزيرة على الجزائر العاصمة مخلفة أضرار مادية ببعض الشوارع والسيارات، وتسببت تلك السيول في شلل مروري وغرق فى بعض شوارع وأحياء العاصمة، وأوضحت مصلحة الأرصاد - في بيان اليوم الثلاثاء، أن السيول تسببت في شلل مروري في منطقة وسط المدينة وأحياء (حيدرة - بئر مراد رايس - بن عكنون - جسر قسنطينة - نفق حسيبة بن بوعلي - بئر خادم - حسين داي)، وأغلبها أحياء ذات كثافات سكانية مرتفعة.

وحذرت من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 22 ولاية حتى مساء اليوم وهي ولايات العاصمة (تيبازة - البليدة - تيزي وزو - بومرداس - البويرة - بجاية - جيجل - سكيكدة - المسيلة - برج بوعريريج - ميلة - سطيف - باتنة - قسنطينة - قالمة - أم البواقي - سوق اهراس - تبسة - خنشلة - عنابة - الطارف، كما حذرت من هبوب رياح قوية سرعتها 50كم/ساعة على الشريط الساحلي الشمالي وتشكل أمواجا عالي تصل إلى مترين.
 

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