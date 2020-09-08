الخارجية السودانية تُشكل لجنة لحشد الدعم الخارجى لمجابهة آثار السيول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تشكيل لجنة لمجابهة آثار السيول والفيضانات، برئاسة السفير محى الدين سالم، وذلك اتساقاً مع إعلان حالة الطوارئ فى السودان من قبل مجلس الأمن والدفاع.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اللجنة تختص بحشد وتنسيق الدعم الخارجي لمجابهة آثار السيول والفيضانات مع البعثات الدبلوماسية في الخارج والسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان والجهات الأخرى ذات الصلة.

كان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر، يوم الجمعة الماضي، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة.

في غضون ذلك، عقد مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن، سلسلة من اللقاءات مع مسئولي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية "أوتشا"، والصليب الأحمر السويسري، من أجل تنسيق جهود مجابهة آثار السيول والفيضانات.

كانت بعثة السودان الدائمة بجنيف أطلقت نداء عاجلا لجميع المنظمات الدولية بجنيف، لتقديم العون والمساعدة ودعم جهود الحكومة في هذا الصدد.

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