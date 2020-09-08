شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تفرض إجراءات جديدة للحجر على السائقين القادمين عبر المنافذ البرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالمملكة الأردنية صلاح اللوزي، إن إجراءات الحجر المؤسسي الجديدة للقادمين عبر المنافذ الحدودية الجوية ستطبق على السائقين القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية.

وأضاف اللوزي اليوم الثلاثاء-وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسيمة (بترا) ، أن إجراءات الحجر الجديدة ستكون حسب تصنيف الدولة القادم منها السائق، سواء خضراء أو صفراء أو حمراء، وسيطبق على السائقين الإجراءات المخصصة للتعامل مع كل دولة. وأوضح أن مدة الحجر الجديدة للسائقين القادمين من الدول ذوات التصنيفين الأحمر والأصفر ستكون 7 أيام على الأكثر مع إحضارهم لفحص PCR أجري لكل منهم خلال 72 ساعة من موعد القدوم إلى الحدود، مبينا أنه سيجرى لهم فحص آخر عند وصولهم الحدود في اليوم الأول.

ولفت إلى أن السائق الذي ستكون نتيجة فحصه سلبية سيحجر مؤسسيا لمدة 7 أيام، ويفحص في الخليج 365 من الحجر مرة ثانية، وإذا كانت نتيجة الفحص سلبية يغادر الحجر.

Advertisements

وشدد اللوزي على ضرورة التزام السائقين القادمين من الدول ذوات التصنيف الأحمر بالحجر المنزلي وارتداء الإسورة الإلكترونية، أما القادمين من الدول ذوات التصنيف الأصفر سيحجرون منزليا دون ارتداء الإسورة الإلكترونية.

وأضاف أن السائقين القادمين من الدول ذوات التصنيف الأخضر، يحضرون فحص PCR أجري لهم خلال 72 ساعة قبل موعد وصولهم الحدود البرية، ثم يجرون فحصا ثانيا عند وصولهم الحدود وينتظرون نتيجته، وفي حال كانت نتيجة فحصهم سلبية، تختم جوازات سفرهم، ويدخلون إلى أراضي المملكة.