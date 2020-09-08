شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يعلن إحباط محاولة تسلل من الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الأردنى اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تسلل عبر الأراضي السورية، وقال مصدر عسكرى مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربى، إن عناصر المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، أحبطت محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى القبض عليه (المتسلل)، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة، وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن حدود المملكة.