شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يتوجه إلى فرنسا لإجراء مباحثات مع الرئيس الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، إلى فرنسا فى زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الزيارة تأتي في إطار علاقات الصداقة بين البلدين، ومن المقرر أن تناقش التطورات الإقليمية والدولية.

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