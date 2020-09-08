الرئاسة الفلسطينية تعلن رفضها المساس بالرموز السيادية للدول العربية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس يرفض المساس بأى من الرموز السيادية لأى من الدول العربية الشقيقة.

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وشدد أبو ردينة، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) على حرص عباس وفلسطين على العلاقات الأخوية مع جميع الدول العربية على قاعدة الاحترام المتبادل.



كما أوصى بضرورة تمسك الأشقاء العرب بالمبادرة العربية للسلام، كما جاءت في عام 2002 بشأن تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية.