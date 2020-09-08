شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول تونسى يحذر: البلاد ليست فى مأمن من الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير المياه بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية التونسية نجيب بن شيخة ، اليوم الثلاثاء ، أن الوزارة ضاعفت عدد تدخلاتها في تجهيز المنشآت المائية ومجاري المياه في السنوات الأخيرة حتى أصبحت العملية جهدا يوميا، وفق تقديره ، وذلك بسبب إلقاء فواضل البناء والفضلات المنزلية بالأودية وقنوات تصريف المياه مما أثر سلبا على أداء هذه المنشأت في حماية المدن من الفيضانات.

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ودعا نجيب بن شيخة المواطنين التونسيين إلى المساهمة في هذا المجهود، معتبرا أنه لا وجود لحماية مطلقة للمدن من الفيضانات في العالم .

وأعلن بن شيخة في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم ، أن الوزارة انطلقت في انجاز دراسة إستراتيجية وطنية للتحكم في مخاطر الفيضانات تشمل كامل التراب التونسي، موضحا أن جميع مناطق البلاد اليوم ليست في مأمن من الفيضانات في ظل التغيرات المناخية الحاصل.