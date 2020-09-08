شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن تقليص ساعات منع التجول وقيود عمل المؤسسات بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتخفيف مستوى القيود المتعلقة بمواقيت عمل المؤسسات ومنع التجول في الشوارع، والتي كانت قد اتُخذت في 18 أغسطس الماضي في سبيل الحد من تفشي وباء كورونا وجرى تقليصها بصورة جزئية أواخر الشهر.

وتضمن قرار وزير الداخلية اللبناني تعديل منع التجول بحيث يكون اعتبارا من الواحدة من بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، بعدما كان القرار بحظر التجول يسري من العاشرة مساء يوميا.

وشمل القرار السماح بفتح الملاهي والنوادي الليلية وقاعات المناسبات الاجتماعية والأسواق الشعبية والحدائق العامة والمسارح ودور السينما، والسماح بإقامة حفلات الزفاف ضمن نسبة 50% من القدرة الاستيعابية للمكان.

ونص القرار على وجوب ارتداء الكمامة وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، واعتماد مبدأ المواعيد والحجز المسبق إذا ما أمكن بحسب طبيعة ونوعية عمل كل مؤسسة

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